Нижегородский врач Кондюрина предупредила, что зависимость от гаджетов может привести к тревожности

Зависимость от смартфонов и других устройств становится серьезной проблемой современного общества. О том, как наладить здоровые отношения с технологиями, рассказала pravda-nn.ru главврач Консультативно-диагностического центра по охране психического здоровья детей и подростков Анна Кондюрина.

По словам специалиста, зависимость от гаджетов может привести к тревожности, трудностям с концентрацией и нарушению режима сна. Особенно уязвимы в этом плане дети и подростки, поскольку их мозг еще формируется, а чрезмерное погружение в виртуальный мир может тормозить развитие социальных навыков и когнитивных функций.

Чтобы вовремя распознать развитие зависимости, необходимо обратить внимание на определенные сигналы. Среди них — использование гаджета сразу после пробуждения и перед сном, во время еды, прогулок и важных разговоров. Также стоит насторожиться, если время в сети больше, чем планировалось, и если ради «еще пяти минут в телефоне» пренебрегают обязанностями.

Профилактика зависимости начинается с осознанности. Важно замечать, сколько времени тратится на экраны, и вовремя корректировать привычки. Например, можно определить «зоны без гаджетов», отключить необязательные уведомления, установить дневной лимит для соцсетей и развлекательных приложений.