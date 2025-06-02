Нижегородский омбудсмен Кислицына отметила, что работа с населением требует круглосуточной готовности

Оксана Кислицына в интервью сайту pravda-nn.ru рассказала, как приняла предложение губернатора и возглавила институт уполномоченных по правам человека в Нижегородской области. За прошедшие пять лет ей пришлось столкнуться с пандемией COVID-19, специальной военной операцией и последствиями частичной мобилизации.

Омбудсмен подчеркнула особую роль коллектива ведомства, которое круглосуточно готово принять обращения граждан. Среди важных факторов успешной деятельности она выделила открытость для общения с жителями, готовность решать любые проблемы и налаживание личного контакта с каждым заявителем.

Несмотря на трудности, Кислицына уверена, что главная цель — помощь людям — делает профессию невероятно значимой и важной. Она убеждена, что доверие между сотрудниками аппарата и обращающимися играет решающую роль в эффективном выполнении обязанностей омбудсмена.