Нижегородский юрист Сосенков предложил новые способы борьбы с ночными стритрейсерами

С приходом тепла жизнь горожан, чьи окна выходят на оживленные проспекты, превращается в испытание из-за ночных гонок стритрейсеров. Рев их модифицированных выхлопных систем разносится на целые кварталы, нарушая покой граждан и пугая детей с домашними животными. Несмотря на поток жалоб в ГИБДД и Роспотребнадзор, проблема остается нерешенной годами: действующие методы замера шума слишком сложны для применения ночью, а штрафы несоразмерно малы, пишет НИА «Нижний Новгород» .

Федор Сосенков, доктор юридических наук и заведующий кафедрой конституционного права ННГУ им. Лобачевского, назвал ситуацию системным вызовом безопасности и здоровью граждан. Он указал на главную причину неэффективности — катастрофическую несоразмерность наказания и вреда. На сегодняшний день штраф за переделку глушителя составляет всего 500 рублей, что фактически является платой за право шуметь, так как сумма не индексировалась с 2013 года.

Чтобы переломить ситуацию, эксперт предлагает пакет комплексных мер:

— Кратное увеличение штрафов до 30 тысяч рублей (законопроект уже внесен в Госдуму).

— Внедрение автоматических «шумовых камер», фиксирующих превышение уровня децибел без участия инспектора.

— Конфискацию транспортного средства у злостных нарушителей как крайнюю меру.

— Принятие единого федерального «закона о тишине» с четким определением ночного времени (с 23:00 до 7:00) для исключения региональной разницы в трактовках.