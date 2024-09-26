Нижегородские врачи назвали лизунов и слаймов опасными игрушками

Нижегородские врачи составили список наиболее опасных для детей игрушек. Туда вошли всевозможные слаймы, лизуны, дротики, пистолеты и игрушки на батарейках. Об этом написало ИА «Стационар-Пресс» .

К лизунам и слаймам, по словам медиков, быстро прилипает всевозможная грязь, что способствует размножению микробов. Такие игрушки нельзя хранить долгое время. А вот дротики и пистолеты с пластиковыми круглыми пульками опасны для зрения. Особенно такие игрушки опасны для детей до трех лет, сообщил сайт pravda-nn.ru.

Также врачи призвали родителей следить за тем, чтобы дети на спали вместе с большими мягкими игрушками. Они могут препятствовать нормальному дыханию во сне.