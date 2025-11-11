Нижегородские врачи начали использовать новые технологии в лечении свищей прямой кишки

В Нижнем Новгороде медики начали применять клеточные технологии для лечения свищей прямой кишки. Этот метод сокращает время заживления в три-пять раз, сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на данные главного редактора «Стационар-пресс» Алексея Никонова.

Свищи прямой кишки чаще всего появляются у людей в возрасте от 25 до 50 лет из-за парапроктита. Мужчины страдают от этого заболевания чаще, чем женщины. Патология вызывает сильную боль и психологический дискомфорт.

Новый метод лечения включает в себя очистку свищевого хода с помощью лазера и введение плазмы крови пациента. Плазма запускает регенерацию тканей, что ускоряет заживление. После процедуры на месте свища формируется плотный каркас, который стимулирует образование новых клеток.