Нижегородские власти заявили о подключении 37 поселений к интернету в 2025 году

В Нижегородской области в 2025 году обеспечат интернетом 37 малых населенных пунктов. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Подключение пройдет в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Территории с численностью населения от 100 до 500 человек были выбраны по итогам народного голосования.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что в принятии решения были задействованы более 10 тысяч человек. С начала реализации проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» доступ к связи получили более 40 тысяч жителей региона, а количество построенных базовых станций стандарта LTE превысило 150.