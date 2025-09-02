Нижегородские власти сообщили о завершении строительства экопромышленного парка до конца года

Экопромышленный парк федерального уровня в Дзержинске будет достроен до конца текущего года. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на региональное министерство экологии.

Учреждение, расположенное на территории бывшего завода «Заря», аккредитовано Министерством промышленности и торговли России. Оно станет главной площадкой Нижегородской области по переработке отходов и развитию современных экологических производств.

Как пояснил министр экологии региона Владимир Тужилин, создание экопромышленного парка — это шаг к продуктивному будущему, уважающему окружающую среду.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте