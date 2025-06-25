Нижегородские власти сообщили о популярности профессии швеи в регионе

В Нижегородской области наибольший спрос наблюдается в четырех отраслях: образование, здравоохранение, строительство и промышленность. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

Как рассказал руководитель управления по труду и занятости населения региона Игорь Пантюхин, примерно 40% всех вакансий в области представлены в обрабатывающем секторе.

«Самая популярная профессия — швея, требуется 1700 человек», — отметил эксперт.

Заместитель директора по подбору, обучению и развитию персонала АО «Меридиан» Елена Кирсанова уточнила, что заработная плата швеи на предприятии варьируется от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости от квалификации работника. Качественные кадры остаются ключевым трендом рынка труда.