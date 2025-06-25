Нижегородские власти сообщили о популярности профессии швеи в регионе

Заместитель директора по подбору, обучению и развитию персонала АО «Меридиан» Елена Кирсанова уточнила, что заработная плата швеи на предприятии варьируется от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости от квалификации работника. Качественные кадры остаются ключевым трендом рынка труда.
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