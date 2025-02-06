Нижегородские власти: мост через Почаинский овраг установят до 2026 года

Пешеходный мост через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде будет установлен до начала 2026 года. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на региональное министерство градостроительства.

Согласно данным ведомства, государственная экспертиза уже утвердила проектные решения по строительству переправы и ее техническим аспектам. Напомним, демонтаж начался в 2024-м.

В настоящее время подрядчик занимается установкой буронабивных свай, которые станут основанием опор будущего моста. На данном этапе работы выполнены на 33%. Открытие моста состоится одновременно с завершением благоустройства террасного парка в Почаинском овраге.