Нижегородские власти: мост через Почаинский овраг установят до 2026 года

Пешеходный мост через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде будет установлен до начала 2026 года. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на региональное министерство градостроительства.
Согласно данным ведомства, государственная экспертиза уже утвердила проектные решения по строительству переправы и ее техническим аспектам. Напомним, демонтаж начался в 2024-м.
В настоящее время подрядчик занимается установкой буронабивных свай, которые станут основанием опор будущего моста. На данном этапе работы выполнены на 33%. Открытие моста состоится одновременно с завершением благоустройства террасного парка в Почаинском овраге.
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