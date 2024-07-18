Нижегородские власти анонсировали создание шести кластеров в рамках проекта «Профессионалитет»

Еще шесть образовательно-производственных кластеров появятся в Нижегородской области. Создание ведется в рамках федерального проекта «Профессионалитет», сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Известно, что местные власти уже подписали соответствующий договор с областным минобрнауки. Участниками соглашения также стали базовые учреждения СПО и предприятия-работодатели.

В настоящее время в регионе действуют шесть кластеров. Так, два из них относятся к машиностроению и сельскому хозяйству.

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