Нижегородские власти анонсировали создание шести кластеров в рамках проекта «Профессионалитет»

Еще шесть образовательно-производственных кластеров появятся в Нижегородской области. Создание ведется в рамках федерального проекта «Профессионалитет», сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Известно, что местные власти уже подписали соответствующий договор с областным минобрнауки. Участниками соглашения также стали базовые учреждения СПО и предприятия-работодатели.
В настоящее время в регионе действуют шесть кластеров. Так, два из них относятся к машиностроению и сельскому хозяйству.