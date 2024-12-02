Нижегородская служба занятости пожаловалась на нехватку работников обрабатывающей промышленности

В Нижегородской области наблюдается острая нехватка работников обрабатывающей промышленности. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на службу занятости региона.

Там подчеркнули, что от дефицита кадров сейчас больше всего страдают такие сферы, как обрабатывающая промышленность, государственное управление, торговля, транспортировка и хранение.

По подсчетам экспертов, при этом на одного безработного в регионе приходится порядка 22 активных предложений о работе.