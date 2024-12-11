Нижегородская область взяла четыре награды национальной премии Russian Traveler Award

Сразу четыре награды национальной премии Russian Traveler Awards получила Нижегородская область в 2024 году. Победителями в своих категориях стали два региональных проекта, сообщил NewsNN.ru .

«Золото» в номинации «Природный объект» взял Керженский заповедник. Это единственная особо охраняемая природная территория в области. В категории «Культурно-досуговое/общественное пространство» первое место занял парк «Швейцария».

Всего участниками конкурса стали более 500 проектов из 64 российских субъектов и зарубежных стран. Победителей определили с помощью профессионального жюри и открытого онлайн-голосования.