Нижегородская область ввела в эксплуатацию более 120 электрозарядных станций

За период с 2022 по 2025 год в Нижегородской области было установлено 126 быстрых электрозарядных станций мощностью 150 кВт. Согласно информации, предоставленной региональным министерством энергетики и ЖКХ, эти станции позволяют зарядить электромобиль менее чем за час, сообщило ИА «Время Н» .

Большая часть станций сосредоточена в Нижнем Новгороде. Кроме того, зарядки для электромобилей появились в таких городах, как Дзержинск, Арзамас, Выкса, Заволжье, Павлово, Саров и Бор.

Развитие инфраструктуры для электротранспорта осуществляется в рамках национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Благодаря государственной поддержке сеть «быстрых» электрозарядных станций охватывает 21 городской и муниципальный округ, а также автодороги федерального и регионального значения.