Нижегородская область увеличит количество модульных отелей

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о планах по строительству 10 модульных отелей в регионе до конца 2027 года. Эта инициатива станет частью национального проекта «Туризм и гостеприимство» и позволит создать более 120 комфортабельных номеров, написало ИА «Время Н» .

В своих соцсетях губернатор сообщил, что инвестиции в отрасль составят почти 430 миллионов рублей, учитывая федеральную и региональную поддержку. Он также отметил, что регион участвует в программе по созданию модульных отелей с 2023 года и уже открыл объекты примерно на 300 номеров.

Никитин подчеркнул, что туризм является одним из ключевых факторов роста экономики региона.