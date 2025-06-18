Нижегородская область увеличит количество модульных отелей

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о планах по строительству 10 модульных отелей в регионе до конца 2027 года. Эта инициатива станет частью национального проекта «Туризм и гостеприимство» и позволит создать более 120 комфортабельных номеров, написало ИА «Время Н».
В своих соцсетях губернатор сообщил, что инвестиции в отрасль составят почти 430 миллионов рублей, учитывая федеральную и региональную поддержку. Он также отметил, что регион участвует в программе по созданию модульных отелей с 2023 года и уже открыл объекты примерно на 300 номеров.
Никитин подчеркнул, что туризм является одним из ключевых факторов роста экономики региона.
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