Нижегородская область попала в топ-15 регионов с наибольшей долей электромобилей

Аналитики банков ВТБ и «Открытие», а также компании «Автомаркетолог» составили рейтинг российских регионов с наибольшей долей электромобилей. Результаты исследования опубликовало НИА «Нижний Новгород» .

Лидерами по числу продаж на тысячу жителей стали Москва и Калининградская область. Попала в топ-15 и Нижегородская область, где за семь месяцев 2024 года приобрели 133 машины с электродвигателями.

Самым популярным брендом в соответствующем сегменте стал Zeekr, который официально не представлен на рынке РФ. Второе место заняла российская компания Evolute, третье — Volkswagen.