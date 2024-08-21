Нижегородская область попала в топ-15 регионов с наибольшей долей электромобилей

Аналитики банков ВТБ и «Открытие», а также компании «Автомаркетолог» составили рейтинг российских регионов с наибольшей долей электромобилей. Результаты исследования опубликовало НИА «Нижний Новгород».

Лидерами по числу продаж на тысячу жителей стали Москва и Калининградская область. Попала в топ-15 и Нижегородская область, где за семь месяцев 2024 года приобрели 133 машины с электродвигателями.

Самым популярным брендом в соответствующем сегменте стал Zeekr, который официально не представлен на рынке РФ. Второе место заняла российская компания Evolute, третье — Volkswagen.

«Они все-таки не в вакууме». Россиянам напомнили о попытках хакеров взлома через Bluetooth

«Можете попасть в капкан». Россиянам рассказали о рисках при покупке VPN-роутеров

Трезвый расчет и прагматизм. Новая формула отношений Москвы и Баку

Младенец умер от укола соседки. Почему виновница отделалась штрафом

Придется ходить и оглядываться. Куда исчез освобожденный «домодедовский упырь»?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте