Нижегородская область попала в пилотный проект по внедрению мобильных аптек

Нижегородская область стала участником пилотного проекта по запуску мобильных аптек. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал «Бокал прессека».
«Аптеки на колесах» будут собирать на Горьковском автозаводе на базе шасси «газели». В таких автомобилях будут автономные системы водоснабжения и освещения, а также предусмотрены кондиционер, витрина для лекарств и аптечный шкаф.
Финансирование программы осуществляется за счет аптечных сетей. Реализация также проводится в Красноярском крае, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Архангельской области.
