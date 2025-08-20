Нижегородская область попала в пилотный проект по внедрению мобильных аптек

Нижегородская область стала участником пилотного проекта по запуску мобильных аптек. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на Telegram-канал « Бокал прессека ».

«Аптеки на колесах» будут собирать на Горьковском автозаводе на базе шасси «газели». В таких автомобилях будут автономные системы водоснабжения и освещения, а также предусмотрены кондиционер, витрина для лекарств и аптечный шкаф.

Финансирование программы осуществляется за счет аптечных сетей. Реализация также проводится в Красноярском крае, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Архангельской области.