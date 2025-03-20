Нижегородская область и Белоруссия сообщили об укреплении IT-сотрудничества

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев объявил о планах совместного развития IT-технологий с партнерами из Белоруссии. Решение приняли на заседании Комиссии Парламентского Собрания Союзного государства. Председатель Комиссии Игорь Луцкий подчеркнул значимость кооперации для цифровой трансформации, сообщил сайт pravda-nn.ru .

Области планируют развивать проекты в сфере IT-образования и цифровизации госуправления. Уже заключено соглашение между IT-кампусом «Неймарк» и Центром цифрового развития Белоруссии.

Сенатор Ольга Щетинина предложила расширить культурные программы и создать фонд грантов для социальных проектов. Отмена роуминга с 1 марта способствует сближению двух стран.