Нижегородская Госавтоинспекция: за минувшую неделю в регионе зарегистрировали 73 ДТП с пострадавшими
В период с 4 по 10 ноября в Нижегородской области зарегистрировали 73 ДТП с пострадавшими, семь человек числятся погибшими. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Основными причинами аварий сотрудники правоохранительных органов назвали выезд на полосу встречного движения и нарушение правил обгона.
«За неделю сотрудники Госавтоинспекции исключили из дорожного движения 189 водителей в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.
Более 20 автомобилистов сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно.
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