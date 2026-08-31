Нижегородец собрал коллекцию из 153 футбольных арен по всему миру

В мире существует хобби, позволяющее коллекционировать не марки или монеты, а целые стадионы. Оно называется граундхоппингом — посещением футбольных матчей на разных аренах ради атмосферы и спортивного туризма. Корреспонденту НИА «Нижний Новгород» о субкультуре рассказал местный житель Макар Алексеев, в чьей коллекции уже 153 стадиона в 16 странах.

Увлечение началось еще в детстве с матча костромского «Спартака», куда его привел отец. Активно собирать арены Макар начал после пандемии.

География российского граундхоппинга сильно отличается от европейского. Если в Англии насчитывается более 40 тысяч клубов, то российским энтузиастам приходится искать уникальные площадки. Среди главных жемчужин коллекции Макара стадион в сухом доке Мурманской области, построенный для имиджевого матча, Арена в селе Костино Рязанской области с деревянной трибуной-балконом, расписанная местным художником, а также поле «Энергетик» в Урене Нижегородской области, где у углового флага когда-то стояла клетка с живым медведем.

Макар признается, что со временем полюбил любительский футбол за его душу, семейные трибуны и обилие голов. Однако полностью отказываться от профессионального спорта не собирается — три года назад он посетил все арены ЧМ-2018 в России, а теперь мечтает увидеть чемпионаты ведущих стран Европы и Азии.