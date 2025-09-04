Нижегородец предстанет перед судом за кражу персональных данных

Пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника офиса продаж сотовой связи в Выксе. Подозреваемый, работая в офисе продаж филиала оператора сотовой связи, скопировал конфиденциальную информацию о персональных данных абонента без его согласия, написал сайт pravda-nn.ru .

Секретные сведения были переданы незнакомцу в обмен на денежное вознаграждение.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по региону. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и сотрудничает со следствием.