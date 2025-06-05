НИУ ВШЭ: каждый третий москвич занимается саморазвитием по вечерам

Вечернее время стало наиболее популярным среди жителей столицы для занятий самообразованием. Так, 91% москвичей уделяют внимание саморазвитию. Из них 31% респондентов выбирают для этого вечерние часы, 24% — выходные дни, а 15% занимаются в течение рабочего дня. Остальные 11% обучаются спонтанно, когда у них появляется свободное время. Об этом говорят результаты опроса онлайн-кампуса НИУ ВШЭ и Нетологии, передала «Вечерняя Москва».

Большинство москвичей не рассматривают обучение как постоянную практику. По результатам опроса, 37% учатся только при возникновении конкретной задачи, 22% заявили, что не могут представить свою жизнь без учебы, а остальные считают, что им достаточно уже имеющихся знаний. Наиболее удобными днями для занятий были названы четверг (44%), суббота (42%) и среда (38%).

Основными причинами для начала обучения жители столицы назвали личное желание расширить кругозор, интерес к новой области, необходимость повышения конкурентоспособности и получение новых навыков для карьерного роста.