Николай Валуев назвал «осенним обострением» идею о запрете иностранной музыки на стадионах

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал идею запрета зарубежной музыки на спортивных состязаниях в России. Об этом сообщило ИА НСН .

Парламентарий назвал соответствующее предложение «осенним обострением», подчеркнув универсальность искусства.

«Я прекрасно отношусь к использованию иностранной музыки на спортивных мероприятиях. Бороться с этим не только не нужно, но и преступно, потому что искусство интернационально», — заявил Валуев.

Он заявил, что не поддерживает подобные подходы, так как любая уместная мелодия имеет право звучать на соревнованиях.