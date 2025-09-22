Nielsen: продажи молока и сливочного масла сократились более чем на 10% в 2025 году

За первые семь месяцев 2025 года в России зафиксировано уменьшение продаж стерилизованного молока на 10,8%, сливочного масла и маргарина — на 10,7%, ряженки — на 6,6%. Данные предоставлены исследовательской компанией Nielsen после анализа рынка в 180 розничных сетях, сообщил сайт «Известия» .

Также отмечается снижение продаж плавленого сыра — на 6,1%, простокваши и кефира — на 5,8 и 4,3% соответственно, сметаны — на 3,4%, отметил RT.

Партнер консалтинговой компании «Агромиля» Дмитрий Мирончиков связал уменьшение спроса с ростом цен. Первый заместитель генерального директора УК «Русмолоко» Станислав Фролов подтвердил увеличение себестоимости производства молока на 6—7% в январе — июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Представители Nielsen указали на смещение спроса с «традиционных» молочных продуктов на «современную молочку» — йогурты, творог и глазированные сырки. Например, продажи гранулированного творога за этот период выросли на 13,1%, густых йогуртов и молочных десертов — на 6,5 и 6,9% соответственно.