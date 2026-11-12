«Ничего личного, просто бизнес»: на НРФ обсудили будущее медиаиндустрии и рекламы

На юбилейном Национальном рекламном форуме (НРФ10) состоялась сессия News Media Holding «Ничего личного, просто бизнес», посвященная будущему медиаиндустрии. Дискуссия объединила представителей крупнейших медиа, цифровых платформ и рекламодателей, включая Rambler&Co, «Ведомости», VK Видео, Ozon, Дзен, T2 и Т-Банк.

Модератор Максим Иксанов предложил участникам рассмотреть рынок с разных сторон: инвесторов в рекламу, создателей контента и платформы распространения. Центральной темой стала трансформация ценности медиа: бизнес готов платить за доверие аудитории, но брендам также нужны качественный контакт с потребителем, прозрачность результатов и возможность влиять на решение о покупке.

«Мы продаем доверие — в хорошем смысле слова. В первую очередь нашим читателям», — отметил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

Подводя итоги сессии на Национальном рекламном форуме, Максим Иксанов отметил, что одним из наиболее понятных критериев востребованности медиа остается готовность аудитории платить за контент. По его словам, будущее медиарынка будет зависеть от способности участников адаптироваться к технологическим изменениям, находить новые модели сотрудничества и сохранять доверие аудитории. Он поблагодарил спикеров за открытый разговор и призвал представителей индустрии продолжать совместную работу.