НИА «Нижний Новгород»: волонтеры Нижегородской области продолжают искать 25 человек, пропавших в мае

В мае 2025 года поисково-спасательному отряду «Волонтер-НН» поступило 103 заявки на розыск пропавших людей в Нижегородской области. Добровольные помощники сообщают, что удалось обнаружить живых 68 человек. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Печально, что пять поисков закончились обнаружением тел погибших, еще в пяти случаях поиск не понадобился, так как люди были найдены самостоятельно.

О судьбе оставшихся 25 человек пока ничего не известно, их поиски продолжаются.

Добровольцы предупреждают, что при подозрениях на исчезновение близкого человека необходимо как можно быстрее информировать волонтеров. Сообщить о пропаже можно круглосуточно по телефону горячей линии: +7 (831) 291-51-51.