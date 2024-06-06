Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о сроках ремонта дорог в Перевозском районе, которые были разбиты при строительстве трассы М-12 «Восток». По его словам, автодорога «Дальнее Константиново — Перевоз» будет отремонтирована в 2025 году, написало НИА «Нижний Новгород».
В этом году министерство транспорта и автодорог региона запланировало ремонт трех участков дороги «Перевоз — Шатки» протяженностью более семи километров.
В сообщении говорится, что на трассе «Дальнее Константиново — Перевоз» планируют обновить участок протяженностью более 10 километров.