НИА «Нижний Новгород»: ремонт трассы «Дальнее Константиново — Перевоз» запланирован на 2025 год

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о сроках ремонта дорог в Перевозском районе, которые были разбиты при строительстве трассы М-12 «Восток». По его словам, автодорога «Дальнее Константиново — Перевоз» будет отремонтирована в 2025 году, написало НИА «Нижний Новгород».

В этом году министерство транспорта и автодорог региона запланировало ремонт трех участков дороги «Перевоз — Шатки» протяженностью более семи километров.

В сообщении говорится, что на трассе «Дальнее Константиново — Перевоз» планируют обновить участок протяженностью более 10 километров.

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