НГПУ: дети впервые сталкиваются с опасным контентом в Сети в 10-12 лет

Согласно результатам масштабного исследования, проведенного Новосибирским государственным педагогическим университетом, более 70% детей получают первый смартфон до достижения 10 лет. Об этом сообщил ТАСС .

По данным аналитиков, дети впервые сталкиваются с опасным контентом в Сети в 10-12 лет. Около 45% юных пользователей получали сомнительные предложения в цифровой среде, но лишь треть несовершеннолетних рассказывала о подобных ситуациях родителям.

Ученые отметили, что ученики младших классов активно потребляют развлекательный контент на платформах TikTok, Telegram и YouTube. Однако по мере взросления риски увеличиваются, так как подросткам могут предлагать работу, связанную с противоправной деятельностью, добавил «Взгляд».