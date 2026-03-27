Незрячие дети в Москве создали парфюмерную карту России

Незрячие дети из Москвы разработали парфюмерную карту России, 10 ароматов станут доступны для желающих уже весной. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова привел mos.ru .

По ее словам, внедрение и развитие инклюзивных программ и сервисов — один из приоритетов для Москвы. Чтобы жители столицы жили полноценной жизнью, занимались творчеством, наукой и спортом.

«Полтора года назад мы создали уникальный проект — Академию парфюмерии. Здесь дети с нарушениями зрения открывают мир ароматов», — отметила Ракова.

Она добавила, что под руководством опытных наставников они изучают тонкости парфюмерного искусства и создают новые композиции.

«Дети создали аромакомпозиции, передающие характер и настроение живописных уголков страны», — подчеркнула заместитель мэра.

Юные парфюмеры погрузились в атмосферу 10 городов и регионов. Они вдыхали знакомые и новые ароматы, изучали особенности мест, чтобы понять настроение Москвы, Санкт-Петербурга, Владикавказа, Казани, Дагестана, Суздаля, Крыма, Сибири, Калининграда и Краснодара.