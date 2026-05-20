Независимый эксперт Кузьменко сравнил новую игру по «Властелину колец» с голливудскими блокбастерами

Ожидается, что новая игра по вселенной «Властелина колец» выйдет в конце 2027 — середине 2028 года. Об этом заявил независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в интервью ИА НСН .

Он отметил, что проект по масштабу сравним с голливудскими блокбастерами: бюджеты таких игр достигают 100 миллионов долларов без учета маркетинга. Разработка поручена студии Warhorse, зарекомендовавшей себя в индустрии.

По словам Кузьменко, работа над игрой ведется уже около года, и половина задач, вероятно, выполнена. Однако эксперт предупредил, что проект сложный и сроки могут быть перенесены.

Кузьменко подчеркнул, что игра будет напоминать «Ведьмака» по атмосфере и проработке мира. Фанатов ждет детализированная вселенная с уникальными языками и множеством персонажей, как у Толкина.