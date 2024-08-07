Newstracker.ru: солнечная погода придет на Ставрополье 9 августа

Сотрудники ставропольского Гидрометцентра пообещали местным жителям солнечную погоду уже 9 августа. Об этом сообщил сайт newstracker.ru.

В среду, 7 августа, в регионе ожидаются сильные дожди с градом. Такая же погода будет продолжаться весь четверг, 8 августа. Температура воздуха составит +27... +32 градусов.

В пятницу, 9 августа, в регионе ожидается повышение температур. Столбики термометров будут показывать до +35 градусов.

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