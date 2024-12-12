Newstracker.ru: резкое ухудшение погоды ожидается в Ставропольском крае

Сотрудники ЦГМС по Ставропольскому краю предупредили местных жителей об ухудшении погоды в ближайшие дни. В ночь на 13 декабря температура воздуха в регионе опустится до -4 градусов, написал сайт newstracker.ru .

В области пройдет мокрый снег, порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. В самом Ставрополе ожидается дождливая погода. Днем 13 декабря в регионе сохранятся обильные осадки и гололед на дорогах.

В субботу, 14 декабря, в Ставрополе температура воздуха опустится до -6, -8 градусов. Порывы ветра достигнут 3-8 метров в секунду, говорится в сообщении метеорологов.