Newstracker.ru: резкое ухудшение погоды ожидается в Ставропольском крае

Сотрудники ЦГМС по Ставропольскому краю предупредили местных жителей об ухудшении погоды в ближайшие дни. В ночь на 13 декабря температура воздуха в регионе опустится до -4 градусов, написал сайт newstracker.ru.
В области пройдет мокрый снег, порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. В самом Ставрополе ожидается дождливая погода. Днем 13 декабря в регионе сохранятся обильные осадки и гололед на дорогах.
В субботу, 14 декабря, в Ставрополе температура воздуха опустится до -6, -8 градусов. Порывы ветра достигнут 3-8 метров в секунду, говорится в сообщении метеорологов.
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