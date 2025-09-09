Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в беседе с NEWS.ru подтвердил, что российские спортсмены примут участие в зимней Олимпиаде 2026 года.

Несмотря на сложную обстановку, Россия предпринимает активные шаги для урегулирования проблемы. Хотя допуск возможен даже в сокращенном составе, Гуляев убежден, что отечественным атлетам удастся попасть на престижное состязание.

Президент подчеркивает значимость данного мероприятия для спортивной карьеры российских фигуристов и надежду на успешное преодоление препятствий, стоящих на пути к участию в Играх.