Залог богатого урожая с плодовых деревьев — это качественный посадочный материал и грамотная подготовка посадочной ямы. Важно не спешить при выборе саженцев и тщательно подготовиться к посадке, сообщил NEWS.ru .

При покупке саженцев важно обращать внимание на корни: они должны быть влажными, светлыми на срезе, без вздутий и черных участков. Сухие или ломкие корни — признак некачественного саженца.

Место прививки должно быть чистым изгибом без трещин и наплывов. Если подвой и привой выглядят по отдельности — дерево может развалиться через пару сезонов.

На ветках и стволе не должно быть темных пятен, смоляных подтеков и шелушений. Достаточно слегка царапнуть кору ногтем: зеленая ткань говорит о жизни, коричневая — о гибели саженца.