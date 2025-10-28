NEWS.ru стал информационным партнером Международного инвестиционного форума БРИКС

В Казани 31 октября состоится заседание круглого стола в рамках выездной сессии Международного инвестиционного форума БРИКС. NEWS.ru выступил в роли информационного партнера.

Ключевыми темами встречи станут обсуждение стратегических проектов, налаживание прямого взаимодействия российских предприятий с инвесторами Объединенных Арабских Эмиратов и партнерами из состава БРИКС+.

Программа мероприятия включает широкий спектр вопросов: формирование культурного имиджа России, инновационные подходы в области медицины, применение искусственного интеллекта и новейших технологий, вопросы инвестиций и финансов. Отдельное внимание будет уделено деятельности благотворительных организаций и реализации гуманитарных программ.