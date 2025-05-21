News.ru составил список публикаций обладателя медали «Защитнику Отечества» Катаевой

Специальный корреспондент Виктория Катаева удостоилась медали фонда «Симфония Победы» «Защитнику Отечества» за активную журналистскую деятельность на линии фронта с 2022 года. News.ru подготовил список наиболее значимых публикаций журналистки.

Так, большое количество просмотров набрал материал о жизненном пути героя Донбасса, жителя ДНР Геннадия Кряжева. Репортер вместе с командой отправилась к фермеру домой, раскрыв историю обращения Кряжева за помощью к главе Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Кроме того, военкор писала о жизни в Мариуполе после освобождения, затронув тему восстановления завода «Азовсталь». Также она рассказывала о ситуации в курском приграничье, которое находилось под оккупацией ВСУ.