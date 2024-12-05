NEWS.ru: похороны врача и телеведущего Алексея Ковалькова пройдут 6 декабря

Управляющий клиники Ковалькова Максим Славин в разговоре с изданием NEWS.ru сообщил, что похороны врача-диетолога, телеведущего Алексея Ковалькова пройдут в пятницу, 6 декабря.

Церемонию проведут в 11:00 в Храме Первосвятителей Московских в поселке Горки Ленинские.

Славин рассказал, что врач на протяжении четырех лет боролся с онкологическим заболеванием. Ковалькову пришлось пройти около 20 курсов химиотерапии.

«Он работал до последнего, глобально ему стало хуже недели полторы назад, говорил, что стал быстрее уставать. Но, повторюсь, умирать не собирался», — сообщил собеседник.

Что касается клиники доктора, теперь во главе учреждения может стать его сын, который также является врачом, добавил Славин.