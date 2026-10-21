NEWS.ru открыл прием работ на конкурс памяти журналиста Никиты Цицаги

NEWS.ru объявил о начале приема заявок на конкурс имени журналиста Никиты Цицаги, погибшего в зоне боевых действий в июне 2024 года.

Конкурс «Взгляд сквозь сердце» посвящен материалам и проектам о людях, оказавшихся в тяжелых ситуациях из-за природных, техногенных, экологических, социально-экономических потрясений, военных конфликтов и других катастроф. Призовой фонд составляет 300 тыс. рублей, заявки принимаются до 1 декабря включительно.

Победителя определит экспертное жюри, в состав которого вошли официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, общественные деятели, военные корреспонденты и победители конкурса прошлых лет.

Никита Цицаги работал в зоне боевых действий с 2022 года. Он погиб 16 июня 2024 года в районе Никольского монастыря под Угледаром в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины. Ему было 29 лет.

Подробности и форма заявки доступны на сайте: https://premiya.news.ru.