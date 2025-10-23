NEWS.ru объявил старт приема работ на II ежегодную премию имени Никиты Цицаги

Участниками конкурса могут стать авторы и коллективы, работающие в средствах массовой информации и зарегистрированные на территории России. Имя победителя планируется назвать до окончания 2025 года. Награда — денежный приз на сумму 300 тысяч рублей.

Заявки принимаются на материалы, содержащие освещение значимых общественных явлений посредством историй людей, переживающих тяжелые жизненные обстоятельства, возникшие независимо от их воли. Особый акцент делается на событиях, вызванных природными бедствиями, экологическими катастрофами, конфликтами различного характера.