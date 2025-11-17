При выборе умной колонки важно учитывать не только ее стоимость, но и основные характеристики. В 2025 году на рынке представлено множество моделей, которые различаются по звуку, функционалу и цене, сообщил сайт NEWS.ru .

Мощность и количество динамиков — ключевые параметры для оценки акустических возможностей колонки. Для маленькой комнаты подойдет компактная модель с одним динамиком, а для гостиной лучше выбрать устройство с несколькими динамиками и сабвуфером.

Чувствительность микрофонов влияет на то, будет ли колонка откликаться на команды с другого конца комнаты. Современные модели оснащаются несколькими микрофонами с технологией шумоподавления.

Наличие встроенного модуля Zigbee и поддержки стандарта Matter обеспечивает совместимость с различными умными устройствами. Встроенные датчики, такие как климатический модуль, позволяют автоматизировать работу кондиционера и увлажнителя воздуха.

Рынок предлагает три ключевые категории умных колонок: начального, среднего и премиального уровня.

- Начальный уровень. Самые доступные и компактные модели с полезными опциями, такими как внешний аккумулятор. Они подходят для первого знакомства с голосовым помощником или как личная колонка для ребенка.

- Средний сегмент. Колонки с качественным звуком достаточной мощности, продвинутыми микрофонами и полноценной поддержкой протоколов для умного дома.

- Премиальный уровень. Мультимедийные комбайны с мощнейшей акустической системой, большими дисплеями для просмотра видео и общения.