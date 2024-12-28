NEWS.ru: эксперты предостерегли россиян от приобретения пиротехники на рынках

Большинство россиян планируют отказаться от запуска фейерверков в новогоднюю ночь, свидетельствуют последние опросы. NEWS.ru решил выяснить, насколько опасны фейерверки и где их стоит покупать.

Вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин порекомендовал приобретать пиротехнику исключительно в специализированных магазинах. По его словам, там работают специалисты, способные проконсультировать покупателей по всем вопросам, связанным с выбором и правилами безопасного запуска фейерверков. Самошин предостерег от приобретения пиротехники на рынках, уличных лотках и в других местах, где условия хранения могут быть неподходящими.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что при выборе фейерверка важно учитывать его внешний вид и обязательно проверять наличие инструкции по использованию.