NEWS.ru: эксперты предостерегли россиян от приобретения пиротехники на рынках

Большинство россиян планируют отказаться от запуска фейерверков в новогоднюю ночь, свидетельствуют последние опросы. NEWS.ru решил выяснить, насколько опасны фейерверки и где их стоит покупать.
Вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин порекомендовал приобретать пиротехнику исключительно в специализированных магазинах. По его словам, там работают специалисты, способные проконсультировать покупателей по всем вопросам, связанным с выбором и правилами безопасного запуска фейерверков. Самошин предостерег от приобретения пиротехники на рынках, уличных лотках и в других местах, где условия хранения могут быть неподходящими.
Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что при выборе фейерверка важно учитывать его внешний вид и обязательно проверять наличие инструкции по использованию.
На Ивлееву снова подали в суд
Пять новых школ и три детских сада открыли в Одинцове с начала года
Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию перед Новым годом
Площадь ОЭЗ «Дубна» увеличат на 20%
Путин подписал новые законы. Что надо знать и когда они вступят в силу
ВСУ выпустили по Горловке западные кассетные снаряды, есть пострадавшие
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте