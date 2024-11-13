Newsnn.ru: кошки запоминают слова быстрее годовалых детей

Кошки способны запоминать новые слова быстрее, чем дети в возрасте 14 месяцев. К такому мнению пришли ученые из университета Адзабу в Японии, сообщил сайт Newsnn.ru.
Проведенное исследование показало, что у кошек скорость обучения была выше, чем у маленьких детей. Их тестировали следующим образом: показывали картинки на компьютере, каждую из которых сопровождали словом.
И кошкам требовалось меньшее число повторений, чтобы установить связь между изображением и вербальным подкреплением. Таким образом, ученые пришли к выводу, что животные хорошо воспринимают человеческую речь и посоветовали чаще общаться с питомцами.
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