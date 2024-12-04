Newsnn.ru: кошачий лоток нужно менять на новый хотя бы раз в год

Чтобы не допустить дома, где живет кот или кошка, появления запаха мочи, достаточно следить за лотком животного. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.
Во-первых, нужно регулярно менять в лотке наполнитель. Для кошек лучше всего подходят комкующиеся бентонитные или силикагельные варианты. Кроме того, важно хотя бы раз в год менять сам лоток на новый.
Если же питомец совершил шалость в другом месте, то лучше всего избавиться от запаха удастся с помощью смеси из уксуса и соды. Ее нужно затереть место, где случилась неприятность, а потом смыть все, как обычно.
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