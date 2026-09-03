News Media Holding на ВЭФ анонсировал запуск канала Mash Арктика

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке News Media Holding представил проект арктического медиахаба. Ведущим элементом станет тематический канал Mash Арктика, соглашение о запуске которого уже достигнуто с властями Республики Саха.

Структура хаба включит аналитический отдел, «фабрику смыслов» с участием блогеров и блок синхронизации медиа с реальными инфраструктурными проектами Севера.

Заместитель гендиректора холдинга Денис Арапов пояснил задачу: рассказывать истории людей, живущих в суровых условиях, чтобы сделать северные территории понятнее для всей страны. По его словам, необходимо уйти от образа льдов к историям тех, кто создает жизнь на Севере каждый день.

В рамках сессии «Миссия Арктика» глава Якутии Айсен Николаев заявил о начале новой эпохи освоения региона, которая должна опираться на принципы устойчивого развития. Министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков назвал Арктику территорией сильных людей, а губернатор Мурманской области Андрей Чибис выделил коммуникации как ключевой инструмент формирования эмоционального образа Севера.

XI ВЭФ проходит с 1 по 4 сентября 2026 года под девизом «Дальний Восток — развитие во благо людей».