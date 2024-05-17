Newia: пары с большой разницей в возрасте часто распадаются из-за финансовых проблем | 360°

Общество 17 мая 2024, 13:50 Newia: пары с большой разницей в возрасте часто распадаются из-за финансовых проблем

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Многие пары с большой разницей в возрасте недолго ощущают счастье в отношениях. Такие партнеры зачастую расстаются из-за финансовых и экономических проблем, сообщил сайт Newia.

По данным ученых из Университета Эмори (США), вероятность развода у партнеров с разницей в 10 лет возрастает примерно на 40%.

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Еще более неблагоприятная ситуации складывается при разрыве в 20 лет. Риск распада брака достигает 95% по сравнению с парами примерно одинакового возраста, добавил сайт RostovGazeta.ru.