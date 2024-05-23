Невский проспект в Петербурге на три года ушел в режим капитального ремонта

Начало Невского проспекта в Петербурге переходит в режим капитального ремонта, который запланирован на три года. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Часть зданий в начале главной улицы Петербурга уже одели в леса. За три года рабочим предстоит обновить 70 фасадов исторических зданий.

Часть из них, имеющих культурное значение, будут ремонтировать под особым контролем профильных специалистов.