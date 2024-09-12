Невролог Скоробогатых: около 20% трудоспособных россиян страдают мигренью

Около 20% трудоспособных россиян страдают от мигреней. Об этом изданию «Известия» рассказал врач-невролог «Университетской клиники головной боли» Кирилл Скоробогатых.

В исследовании отмечается, что 6% людей с этим состоянием страдают головной болью 15 дней в месяц. Там также сказано, что женщины сталкиваются с мигренями чаще мужчин.

Невролог подчеркнул, что от этого недуга нельзя излечиться полностью, он остается с человеком на всю жизнь.