Невролог Панков: дыхательная практика «4-7-8» поможет избавиться от стресса
Невролог Максим Панков рассказал о дыхательном упражнении, которое помогает быстрее заснуть и бороться со стрессом. Речь идет о технике «4-7-8», сообщила «Газета.ru».
По словам врача, данный ритуал активирует парасимпатическую нервную систему, благодаря чему тело успокаивается.
«Нужно прижать язык к задней части верхних зубов и держать его там. Полностью выдохнуть через рот вокруг языка, издавая свистящий звук. Закрыть губы и вдохнуть через нос, считая от одного до четырех. Задержать дыхание на счет от одного до семи. Полностью выдохнуть через рот, издавая свистящий звук, считая от одного до восьми», — пояснил суть метода Панков.
Он также добавил, что эти действия необходимо повторить четыре раза. Впоследствии можно увеличить количество циклов до восьми.