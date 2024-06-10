Невролог Панков: дыхательная практика «4-7-8» поможет избавиться от стресса

По словам врача, данный ритуал активирует парасимпатическую нервную систему, благодаря чему тело успокаивается.

«Нужно прижать язык к задней части верхних зубов и держать его там. Полностью выдохнуть через рот вокруг языка, издавая свистящий звук. Закрыть губы и вдохнуть через нос, считая от одного до четырех. Задержать дыхание на счет от одного до семи. Полностью выдохнуть через рот, издавая свистящий звук, считая от одного до восьми», — пояснил суть метода Панков.

Он также добавил, что эти действия необходимо повторить четыре раза. Впоследствии можно увеличить количество циклов до восьми.