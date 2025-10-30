Невролог Хорошев рассказал, как распознать первые признаки инсульта

Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с ИА НСН сообщил, что признаки инсульта могут быть едва заметными, но при появлении недомоганий важно сразу обратиться за медицинской помощью.

Эксперт напомнил о правиле «золотого часа»: «Чем раньше мы окажем помощь пациенту, тем большую зону ткани мы сохраним, а значит и жизненных функций», написал «ФедералПресс».

При первых признаках нарушения мозгового кровоснабжения следует незамедлительно вызывать скорую помощь. Среди основных симптомов инсульта — нарушение речи, которое может проявляться в виде сбивчивых или невнятных звуков. Также стоит обратить внимание на возможные проблемы с двигательной активностью: ослабление одной из конечностей — руки или ноги — может указывать на серьезные нарушения. Тревожными знаками являются и изменения в мимике, например, опущенный угол рта или щека.