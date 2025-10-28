Невролог Хорошев предупредил о последствиях чрезмерного использования смартфонов для позвоночника

Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с ИА НСН предупредил о серьезных последствиях чрезмерного использования смартфонов и ноутбуков для здоровья позвоночника. Он отметил, что постоянное использование гаджетов приводит к неправильному положению головы, когда она сильно выдвинута вперед относительно плеч, что называется «синдромом шеи» или «проблемой Деми Мур» (названа в честь актрисы, известной своим вытянутым положением головы).

Хорошев подчеркнул, что такая поза вызывает шейный остеохондроз, головные боли, боли в шее и даже проблемы с жевательной функцией. Особенно подвержены этому женщины, чья мускулатура менее развита, что процесс деформации позвоночника у них происходит быстрее.

Невролог отметил, что проблема возникла еще до массового распространения смартфонов — с появлением ноутбуков, которые также заставляют человека сидеть в неудобной позе. Он выразил опасения, что человечество сталкивается с новой эволюционной проблемой, связанной с активным использованием гаджетов, и в будущем выживать будут только люди с особо развитыми мышцами спины, способными выдерживать постоянные нагрузки от неправильного положения головы.