Невролог Хорошев предположил, что спасенный в Охотском море турист мог пить соленую воду

Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с «Инфо 24» рассказал, как чувствует себя человек, который на протяжении двух месяцев жил в лодке без воды и еды.

Ранее СМИ писали, что спасатели доставили в Магадан туриста, который 67 дней дрейфовал на резиновой лодке в Охотском море.

По словам медика, у туриста, скорее всего, были микроинфаркты на фоне того, что вязкость крови была резко повышена. Кроме того, мужчине приходилось пить морскую воду, чтобы хоть как-то восполнить жидкость в организме. Его почкам может быть нанес серьезный вред.

При этом Хорошев выразил уверенность, что турист полностью восстановится после случившегося. Он вспомнил инцидент, произошедший с русскими моряками в 1960 году, когда они дрейфовали на самоходной барже практически без еды 49 дней.